Un grupo de eurodiputados se desplaza este lunes y martes a Almaraz para evaluar el impacto del cese de la central

Una delegación formada por diez eurodiputados encabezados por el presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca, se desplazará este lunes, 16 de febrero, a la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata para recabar información sobre la posible clausura de la central nuclear de Almaraz y las implicaciones para España y para la transición energética en la UE.

Los eurodiputados se reunirán con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, en este caso la Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, y discutirán la situación con las autoridades regionales y locales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

También lo harán con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, además de los alcaldes de Navalmoral de la Mata y de Almaraz, así como representantes de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura.

Cabe destacar que la referida delegación, según ha señalado el Grupo PPE en el Parlamente Europeo, también había pedido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien, han lamentado, finalmente "ha rechazado el encuentro".

Con relación al día siguiente, martes, visitarán la planta, acompañados de expertos y representantes del comité de empresa.

También el martes 17 de febrero, la delegación se trasladará a Toledo para analizar las inquietudes manifestadas en varias peticiones sobre la "insuficiente protección medioambiental, la degradación de la biodiversidad y las supuestas lagunas" en la aplicación de la legislación sobre medio ambiente de la UE en el Parque Nacional de Cabañeros.

En la expedición asisten, como parte de la delegación, los eurodiputados extremeños Elena Nevado, del Grupo Popular, e Ignacio Sánchez Amor, del Socialista, así como los españoles Juan Carlos Girauta (PfE) y Diego Solier (ECR).

Esta misión, según ha destacado Nevado, permitirá "comprobar sobre el terreno si el Gobierno de España tiene un plan realista para compatibilizar el cumplimiento de los objetivos climáticos comprometidos con Europa".

Además, agrega la 'popular', en ella tratarán de "conocer las consecuencias que este cierre puede tener en el suministro eléctrico y el empleo en un momento en el que otros países europeos apuestan claramente por la energía nuclear".

En esa línea, la eurodiputada extremeña ha defendido que Almaraz es una "infraestructura estratégica que sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos y a cientos de empresas en Extremadura y en toda España".