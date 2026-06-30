El Grado en Medicina de la UEx registra 22 solicitudes por plaza para el próximo curso, frente a las 29 del año pasado

La Universidad de Extremadura ha registrado un total de 42.120 preinscripciones, de las cuales 12.527 corresponden a solicitudes en primera opción para un total de 5.212 plazas ofertadas, lo que al juicio de la institución "confirma el elevado interés que sigue despertando la oferta académica".

El plazo de matrícula para estudiantes de Grado de nuevo ingreso es del 8 al 10 de julio para el primer llamamiento, un "adelanto significativo que pretender homogeneizar los plazos con otras universidades para ser más competitivos", señala la UEx en nota de prensa.

Así, y aunque se observa un "ajuste" en el número de solicitudes en primera opción respecto al curso anterior, esta variación "se concentra principalmente en titulaciones con una altísima demanda histórica", entre las que cita Medicina, Enfermería, Veterinaria y Psicología.

En conjunto, estas titulaciones explican la mayor parte del descenso, lo que "refleja un comportamiento más selectivo del estudiantado ante titulaciones con notas de corte muy exigentes", señala.

En este contexto, se aprecia una "normalización en la ratio de solicitudes por plaza", aunque se mantienen niveles muy elevados de competencia, de tal forma que Medicina registra 22 solicitudes por plaza, frente a 29 el curso pasado: 132 plazas para 2.958 solicitudes, mientras que Veterinaria pasa de 13 a 10 solicitudes por plaza: 95 plazas ofertadas para un total de 964 solicitudes.

Enfermería se sitúa en 6 solicitudes por plaza, antes ocho, con 330 plazas de Enfermería en los cuatro campus para 2.027 solicitudes, mientras que Psicología registra 6 solicitudes por plaza, frente a las 7 anteriores, con 70 plazas para 419 solicitudes.

Estos datos "reflejan un sistema que, pese al ajuste, sigue mostrando una demanda sólida y altamente competitiva, especialmente en aquellas titulaciones con mayor prestigio y vocación profesional", señala la UEx.

Por su parte, el resto de titulaciones mantiene un comportamiento estable, con niveles de preinscripción similares a cursos anteriores, de tal forma que entre los títulos con mayor número de solicitudes en primera opción, destacan el Grado en Medicina, Grado en Veterinaria, Grado en Enfermería (Badajoz, Plasencia, Cáceres y Mérida), Grado en Psicología, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en Educación Primaria (Badajoz) y Grado en Ingeniería en Informática.

Asimismo, los nuevos grados han tenido una "excelente acogida" a juicio de la UEx, con incrementos significativos en la demanda, de tal forma que el Grado en Ingeniería Informática y el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación han experimentado un aumento del 30 por ciento en preinscripciones, mientras que el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital ha triplicado el interés del estudiantado.

Además, en titulaciones con un menor volumen global de solicitudes, más del 30 por ciento del estudiantado las elige en primera opción, especialmente en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales, un dato que pone de manifiesto su "marcado carácter vocacional y su arraigada tradición académica", como es el caso de Historia y Patrimonio Histórico-Artístico, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Filología Clásica, Filología Hispánica y Lenguas Modernas o Portugués.