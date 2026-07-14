El Gobierno de Portugal y la Junta se reunirán en septiembre para abordar la prolongación de la EX-A1

El Gobierno de Portugal y la Junta de Extremadura se reunirán el próximo mes de septiembre para hablar de la prolongación de la autovía EX-A1 hasta Portugal, según ha avanzado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez.

Así, a preguntas de los medios, el consejero extremeño ha señalado que el ministro del ramo de Portugal ha dado fecha en septiembre para mantener un encuentro en el que tratar esta conexión internacional "tan importante" para Portugal, para Extremadura y para España.

"Es lamentable que el ministro de Portugal nos conteste y se quiera sentar con nosotros y que el Gobierno de España esté a uvas", ha incidido Ramírez momentos antes de participar en la reunión del Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura.

En este sentido, ha considerado que la "principal lacra" que tiene las infraestructuras y el transporte en Extremadura es el Gobierno nacional presidido por Pedro Sánchez y el ministro del ramo, Óscar Puente.

Por ello, ha incidido que "no se entiende" cómo es posible que el país vecino reciba a la región y quiera hablar con ella y el Gobierno de España "ni está ni se le espera".

"Es que es lamentable que a un consejero de una comunidad autónoma no la atienda ni su propio ministro y sí el país vecino. Que juzguen los extremeños la conducta de este Gobierno", ha recalcado.

Por otro lado, y a preguntas de los medios por fallos en la refrigeración de trenes Alvia, de los que informó la pasada semana CCOO, el consejero ha tachado de "lástima" la situación del tren en la región.

Así, ha criticado que el ministro de Transportes esté "más ocupado en la corrupción del Partido Socialista" y "más preocupado de los chascarrillos, de la política chiquinina" que en hacer la política que le corresponde a él como responsable público.

"Debería preocuparse este ministro y el gobierno de España por el transporte y debería preocuparse por las infraestructuras. Porque en Extremadura venimos sufriendo continuas averías, continuos retrasos y los usuarios del ferrocarril ya consideran que esta situación es intolerable. Pero no solamente los usuarios, también, como usted bien decía, los trabajadores", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado Ramírez que la consejería no va a cejar en su empeño de reclamar "lo que en justicia" le corresponde a Extremadura, pero para eso la comunidad tiene que ser escuchada, ha hecho hincapié.

"Llegados a este punto la mejor solución para el transporte en Extremadura es que se vaya cuanto antes este ministro, que se vaya cuanto antes este gobierno de Pedro Sánchez que nos está maltratando a los extremeños en materia de infraestructuras y transporte, por lo menos por las competencias de las que a mí me toca gestionar, porque si no con este problema no vamos a acabar", ha dicho.

Así, ha asegurado que Extremadura necesita un ministro que "por lo menos" se siente con la comunidad. "Ya veremos si atiende a nuestras reivindicaciones o no pero por lo menos que nos escuche", ha apuntado.