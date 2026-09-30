El Gobierno financiará 15 proyectos extremeños innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado la selección definitiva de 189 proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación promovidos por entidades locales --15 de ellos en Extremadura--, que recibirán un total de 40 millones de euros en financiación. Así lo ha anunciado este martes el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, en el Congreso de los Diputados.

"La política de reto demográfico es una política de país, un componente esencial de la competitividad, la justicia social y la transición ecológica en España, garante del derecho de permanecer de los ciudadanos", ha señalado Boya al presentar la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Tras la designación de este listado definitivo el proceso culminará con la concesión de las ayudas y su notificación a los beneficiarios finales. De acuerdo con Transición Ecológica, el mayor número de proyectos se localizan en Andalucía (41), Castilla y León (37), Aragón (21), Cataluña (16), Extremadura (15) y Comunitat Valenciana (14).

Entre los adjudicatarios de la subvención figuran 18 diputaciones provinciales, tres comunidades autónomas (CCAA) uniprovinciales, 13 comarcas, 35 mancomunidades y consorcios, y 120 municipios, entidades locales menores y agrupaciones. En esta línea de ayudas se recibieron más de 1.200 solicitudes, lo que a juicio del Ministerio "demuestra el interés y la alta competitividad en el proceso".

Al margen de esto, Miteco recuerda que a esta convocatoria se unen otras dos lanzadas en 2025 para financiar proyectos de innovación promovidos por entidades sin ánimo de lucro y por pymes, autónomos y entidades de la economía social, cuyos listados provisionales de beneficiarios se publicarán en las próximas semanas.