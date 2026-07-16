El Gobierno de España destina más de tres millones de euros a Coria para reparar los daños causados por las borrascas

El Gobierno de España ha otorgado al Ayuntamiento de Coria (Cáceres)una ayuda por importe de 3.034.547 euros para reparar los daños causados por las borrascas del pasado invierno, de los que 2 millones se destinarán a financiar las obras de estabilización de la ladera situada junto al patio de la Catedral, según ha indicado el consistorio cauriense.

Se trata de "una actuación prioritaria para garantizar la seguridad de la zona y preservar uno de los enclaves patrimoniales más importantes de la ciudad", ya que el tren de borrascas del pasado mes de febrero han originado un importante deslizamiento del talud, dejando al descubierto una parte significativa de los micropilotes que sostienen el terreno.

Asimismo, se han detectado grietas en el cerramiento exterior y en los pavimentos del entorno, lo que ha incrementado la inestabilidad de la ladera y hace necesaria una intervención urgente. La actuación permitirá estabilizar el terreno, evitar nuevos desplazamientos y proteger el entorno de la Catedral, declarada Bien de Interés Cultural, garantizando tanto la conservación del patrimonio histórico como la seguridad de las personas.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha mostrado su satisfacción por la concesión de esta financiación, destacando que se trata de "una magnífica noticia para Coria y para nuestro patrimonio". "La Catedral es uno de los grandes emblemas de nuestra ciudad y proteger su entorno es una responsabilidad que compartimos todos. Gracias a esta financiación podremos acometer una actuación imprescindible, muy compleja desde el punto de vista técnico y que hubiera sido inasumible únicamente con recursos municipales", ha señalado.

La alcaldesa ha señalado que ahora se trabajará para agilizar los trámites administrativos y licitar las obras lo antes posible. "Nuestro objetivo es que los trabajos puedan comenzar cuanto antes. Actuar con rapidez es fundamental para frenar el avance del deslizamiento y garantizar la estabilidad de un espacio de enorme valor histórico, cultural y patrimonial".