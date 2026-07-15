El Gobierno autoriza a Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por 626 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Extremadura a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 626 millones de euros, cifra destinada a atender necesidades transitorias de tesorería de 2026.

En total, el Gobierno ha autorizado a Castilla y León, Extremadura y Canarias a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo por importes máximos de 1.483, 626 y 300 millones de euros, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).