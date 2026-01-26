El CD Gévora expresa su rechazo hacia las conductas que "atenten contra la integridad o seguridad de los menores"

El Club Deportivo (CD) Gévora ha manifestado su "rechazo absoluto" hacia "cualquier conducta" que "atente contra la integridad, dignidad o seguridad de los menores", tras el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del entrenador de fútbol base acusado de delitos relacionados con la pornografía infantil.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de esta situación, el CD Gévora ha procedido a la suspensión inmediata y total de cualquier relación y actividad de dicha persona con la entidad", ha asegurado el club pacense en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

A renglón seguido, el club deportivo ha señalado que no realizará más valoraciones sobre los hechos que están siendo investigados, ya que el Tribunal de Instancia de la Sección de Instrucción plaza 2 ha levantado de manera parcial el secreto expreso del sumario.

No obstante, sí ha querido "reafirmar" su "compromiso firme e inquebrantable" con la "protección y el bienestar de todos los niños y jóvenes" que forman parte del CD Gévora, al tiempo que se ha puesto ha disposición de las autoridades judiciales y policiales para colaborar con la investigación.

Finalmente, el club ha pedido respeto hacia la entidad, familias, jugadores y menores, a la par que ha solicitado "responsabilidad" en el tratamiento de la información "evitando especulaciones o rumores".

Cabe recordar que ha sido este pasado viernes cuando ha pasado a disposición judicial el entrenador arrestado por la comisión de los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil.