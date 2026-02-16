‘El Gato con Jotas’ lidera un proyecto para documentar la tradición musical cacereña

El artista ‘El Gato con Jotas’ lidera un proyecto provincial para documentar la tradición musical, una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres que contará con una subvención de 60.500 euros y que tiene como objetivo recopilar, investigar y digitalizar el folclore de la provincia para garantizar su conservación y transmisión futura.

El proyecto ‘¡Canta puebru! Canta’ está dirigido por el investigador y músico Sergio Gómez, conocido artísticamente como ‘El Gato con Jotas’, y plantea un trabajo intergeneracional centrado en la recuperación de músicas tradicionales, con especial incidencia en las comarcas de La Raya.

La iniciativa contempla la recopilación de testimonios y repertorios transmitidos oralmente, muchos de ellos en riesgo de desaparición, según han informado la Diputación Provincial cacereña.

Según ha destacado la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, el proyecto incluye grabaciones en formato digital de alta calidad que permitirán crear una base de archivos sonoros a nivel provincial.

El objetivo es “preservar el acervo cultural ligado a la música tradicional y facilitar su acceso tanto a investigadores como a la ciudadanía”.

La iniciativa contará con la participación de personas depositarias de ese conocimiento popular, portadoras de la tradición oral y musical de los pueblos cacereños.

De este modo, se busca no solo documentar repertorios, sino también contextualizar prácticas culturales, letras, ritmos y modos de interpretación vinculados a la identidad territorial.

Con este respaldo, la Diputación refuerza su línea de apoyo a la conservación del patrimonio cultural de la provincia, apostando por herramientas de investigación y digitalización, que permitan salvaguardar el folclore tradicional frente al riesgo de pérdida generacional y contribuir a su difusión y valorización.