El gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología en Extremadura crece un 51,6%, hasta los 5,2 millones

El gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología en Extremadura alcanzó los 5,2 millones de euros en 2024, registrando una tasa anual del 51,6 por ciento, muy superior a la media del país, que se situó en el 14,4 por ciento.

El número total de personas que se dedicaron a actividades de I+D interna en Biotecnología en Extremadura en equivalencia a jornada completa fue de 77 personas, de las cuales el 58,6 por ciento son mujeres, según los datos difundidos este jueves por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).

El colectivo de investigadores en actividades de I+D interna en Biotecnología alcanzó la cifra de 44 personas en Extremadura (55,4% mujeres).

Por sectores de ejecución, el gasto interno en el sector Empresas se cifró en 4,2 millones de euros, representando el 81,1% del gasto interno en I+D en Biotecnología en Extremadura (0,3% del total nacional). El gasto en el resto de sectores fue de 984 mil euros, representando el 18,9% del gasto en Extremadura (0,1% del total nacional).