La gala de los X Premios Porc D'Or se celebrará el próximo 12 de junio en Jerez de los Caballeros

La gala de los Premios Porc d'Or Ibérico se celebrará el próximo 12 de junio en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, ciudad "cuna y referente" del cerdo ibérico.

La gala está organizada por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), junto con la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) y la colaboración del ayuntamiento.

El jefe de la Oficina de Diseminación al Sector y Apoyo Institucional del IRTA, David Pozo, ha presentado este martes este evento en Jerez de los Caballeros junto al presidente de ASICI, Raúl García, y al alcalde, Raúl Gordillo.

Este último les ha agradecido la elección de Jerez de los Caballeros para un acontecimiento de "gran relevancia" para el sector ya que premia la labor, el manejo, la sostenibilidad y la calidad de los productores del mismo.

De este modo, Gordillo ha subrayado el marco que brinda esta localidad, cabecera del "territorio pata negra", en la que desde hace 36 años se celebra el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa y donde el sector ganadero tiene un "peso específico" en el desarrollo económico.

Por su parte, David Pozo ha agradecido el apoyo del ayuntamiento jerezano para dicha gala y ha destacado que esta será la tercera vez que los Premios Porc D'Or Ibérico se entreguen en Extremadura desde que en el año 2015 el IRTA empezara a recoger datos del ibérico en el Banco de Datos de Referencia del Porcino (BDporc) que gestiona y que es base de los mismos, destacando la mejora continua, la sanidad y el bienestar animal.

En ese contexto, resaltó la inauguración en esta edición de la coorganización del evento con ASICI, con quien se ha trabajado para que sea "todo un éxito" y "en el ánimo de seguir creciendo en el mundo del ibérico".

Por su parte, Raúl García, ha expresado que la participación de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico en dicha gala responde a su interés a la hora de difundir y dar visibilidad al sector y a la labor de sus profesionales, al tiempo que ha señalado que el hecho de Jerez de los Caballeros se convierta en sede de los X Premios Porc D'Or no es casualidad ya que es "centro neurálgico" del sector en producción y transformación.

Además del reconocimiento a la labor bien hecha, el evento se presenta como una oportunidad de encuentro para los profesionales del sector, investigadores y entidades vinculadas al mismo, según ha informado el consistorio en nota de prensa.