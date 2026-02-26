Fundecyt-Pctex es reconocida por el 'Financial Times' como una de las 40 mejores aceleradoras de Europa

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundecyt-PCTEx) ha sido reconocida como una de las mejores aceleradoras de startups de Europa en la clasificación elaborada por 'Financial Times, Sifted y Statista', una de las más prestigiosas del mundo. De esta forma, sube hasta el puesto 40 entre las 180 mejores aceleradoras de Europa y es la segunda mejor valorada de España.

Este avance supone una subida de 43 posiciones en el ranking europeo y se consolida a la entidad como uno de los hubs de emprendimiento con mayor progresión del continente, con una puntuación global de 80,21 puntos, con lo que mejora "notablemente" su posición respecto a 2025, cuando ocupaba el puesto 83.

En el contexto nacional, Fundecyt-Pctex se posiciona como la segunda aceleradora mejor valorada de España, solo por detrás de Bic Euronova y por delante de referentes como Lanzadera, impulsada por Juan Roig y considerada uno de los programas privados de aceleración más conocidos del país.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición es que la entidad extremeña se sitúa en el puesto número cuatro del Top 15 europeo en mentoring y destaca como uno de los programas mejor valorados por emprendedores y expertos en acompañamiento estratégico, asesoramiento especializado y apoyo personalizado a startups.

Este reconocimiento pone en valor un "modelo de aceleración integral" basado en la mentorización individualizada de cada proyecto, la conexión activa con inversores y redes europeas, el acompañamiento en la captación de financiación tanto pública como privada y el diseño de estrategias orientadas al escalado internacional de los startups.

Además, Fundecyt-Pctex ocupa el puesto cuatro en Europa en la categoría de espacios de oficinas y laboratorios, lugar que consolida al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura como una infraestructura "de referencia".

Con 100 espacios de trabajo y disponibilidad de laboratorios, la entidad se posiciona entre los hubs mejor equipados del continente para el desarrollo de startups tecnológicas y proyectos de I+D, ha puesto en valor la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta reconocida clasificación anual, en la que figuran referentes internacionales del ámbito de la innovación como Lanzadera o Google for Startups Campus, distingue a las 180 marcas, laboratorios e instituciones más destacadas que impulsan programas de incubación y aceleración dirigidos a empresas tecnológicas de alto crecimiento en Europa.

Para elaborar el ranking se han tenido en cuenta criterios como las valoraciones de los usuarios, el reconocimiento dentro del ecosistema emprendedor y la trayectoria y resultados de las compañías que han participado en cada iniciativa.

La inclusión de Fundecyt-Pctex en esta prestigiosa lista supone un reconocimiento a su trayectoria en el impulso de la innovación y el emprendimiento en Extremadura, con proyección nacional y europea.

Desde su creación en 1995, la entidad ha trabajado para generar un entorno favorable al desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras, además de promover el intercambio de conocimiento, ciencia y tecnología como palancas del desarrollo socioeconómico regional.

A través de una amplia cartera de servicios -que abarca desde el análisis de ideas de negocio hasta el acompañamiento en la creación, financiación, consolidación y expansión de startups-, la fundación refuerza su papel como "agente estratégico" del ecosistema emprendedor.

Como entidad sin ánimo de lucro, impulsa la ciencia y la innovación desde el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, donde conviven startups, empresas y centros de investigación en un entorno diseñado para fomentar la colaboración y el crecimiento empresarial.