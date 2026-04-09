La Fundación Yuste concede el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles la concesión del Premio Europeo Carlos V, en su decimonovena edición, al Comité Europeo de las Regiones, en reconocimiento a su papel en la construcción de una Europa más cercana, cohesionada y participativa.

Durante su comparecencia, Guardiola ha subrayado que este galardón "responde a una convicción profunda: Europa no solo se construye desde las instituciones centrales. Europa se construye desde todo el territorio, desde cada rincón, desde las regiones, desde los municipios y, en definitiva, desde sus ciudadanos".

UN RECONOCIMIENTO A LA EUROPA QUE SE CONSTRUYE DESDE LAS REGIONES

María Guardiola ha explicado que el jurado ha querido reconocer la trayectoria de más de tres décadas del Comité Europeo de las Regiones, destacando su papel clave para incorporar la voz de las ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.

En este sentido, la presidenta en funciones ha subrayado que el Comité Europeo de las Regiones representa "como pocas instituciones esa Europa cercana, esa Europa tangible, real, y durante más de tres décadas ha desempeñado una labor esencial, que es la de llevar la voz de los municipios y de las regiones al corazón de la toma de decisiones de Europa, una labor en muchas ocasiones discreta pero absolutamente imprescindible".

Este reconocimiento adquiere, además, un fuerte valor simbólico al enlazar con los orígenes del propio premio, ya que, en su primera edición, en 1995, fue concedido a Jacques Delors, impulsor del Comité Europeo de las Regiones y figura clave de la Europa contemporánea.

LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN EUROPEA

El premio otorgado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste será recogido por la presidencia del Comité Europeo de las Regiones, que comparten la húngara Kata Tütto y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, dos figuras que, según Guardiola, representan "una forma de liderazgo basada en la moderación, en el diálogo y en esa defensa de una Europa que se construye desde los territorios".

María Guardiola ha subrayado que la participación de representantes de primer nivel institucional refuerza el carácter y la proyección internacional del Premio Carlos V.

ENTREGA EN EL MONASTERIO DE YUSTE

El acto de entrega tendrá lugar el próximo 12 de mayo en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, en una ceremonia que volverá a situar a Extremadura como punto de encuentro del europeísmo.

Guardiola ha concluido destacando que este galardón "reconoce una forma de entender Europa: una Europa más participativa, más democrática, más cohesionada y cercana".

Extremadura acogerá este acto "con orgullo y con la convicción de que este premio sigue siendo hoy un símbolo de unidad, convivencia, solidaridad y futuro compartido", ha precisado la presidenta del Ejecutivo extremeño en funciones.

UN GALARDÓN EN UN MOMENTO CLAVE PARA EUROPA

María Guardiola ha enmarcado la concesión del premio en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los desafíos globales, en el que Europa debe reafirmar su papel como espacio de estabilidad, democracia y cooperación.

"La paz, la estabilidad y la convivencia no son conquistas definitivas, sino responsabilidades que debemos renovar cada día", ha indicado Guardiola.

En este escenario, la presidenta extremeña en funciones ha señalado que el Comité Europeo de las Regiones ha demostrado su capacidad para promover el diálogo, la cooperación y la integración de la diversidad, reforzando la unidad europea desde el respeto a sus distintas realidades.