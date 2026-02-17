Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo Plus conceden ayudas por 1,9 millones a proyectos del ámbito rural extremeño

Fundación Mapfre y el Fondo Social Europeo Plus conceden ayudas por 1,9 millones a ocho proyectos sociales en Extremadura, y cuyas actuaciones van a recaer en cerca de 1.200 personas que residen en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Concretamente en Extremadura, el importe total de ayudas concedidas para los ocho proyectos en función de su tipología ha sido de más de 1,4 millones de euros para favorecer la inserción socio-laboral (cinco proyectos), y más de 463.000 euros para mejorar el acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados (tres proyectos).

En concreto, las entidades que llevarán a cabo los ocho proyectos seleccionados en Extremadura son en el ámbito de la inserción sociolaboral, Fundación Cepaim (proyecto +Raíces), Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz (Promoción y Empleo en el Mundo Rural), Santa María la Real (Entrena Empleo Rural), Fundación DKV Integralia (Laboratorio Digital Rural+) y Fundación ECCA Social (Sembrando Empleo).

Asimismo, en la línea de mejora del acceso a servicios sociosanitarios y de cuidados, las actuaciones serán impulsadas por Santa María la Real (Salvia Rural), Coceder (Ruralvive) y Cruz Roja Española (Redes que cuidan).