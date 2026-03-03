Fregenal de la Sierra celebra el próximo fin de semana su I Feria del Queso Artesano

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra celebrará del 6 al 8 de este mes de marzo la primera edición de su Feria del Queso Artesano (QuesArte).

Un evento de entrada gratuita, que contará con un nutrido grupo de expositores con una gran muestra de quesos nacionales y europeos.

Entre los quesos que estarán presentes se encuentra el mejor queso del mundo 2022 y otros nominados en certámenes internacionales. También quesos plata y bronce en el reciente concurso del queso de España, señala en nota de prensa la organización.

La feria es de entrada libre y gratuita, y el visitante podrá adquirir unos tiques para degustar ocho tapas de queso por 7 euros y/o comprar los productos directamente a las queserías expositoras, y acompañar de vino, cerveza o refresco, en la propia barra del evento, además de otras delicias como los helados de Piamonte D'Ambrosio (mejor heladero de España), Pasteles de Portugal o chicharrones.