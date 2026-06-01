El Foro de Jóvenes de la AEEF impulsa Escuela de Líderes para fortalecer el futuro de las empresas familiares extremeñas

El Foro de Jóvenes de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha celebrado este fin de semana una nueva edición de su Escuela de Líderes, una jornada formativa desarrollada en la Bodega ‘Pago Los Balancines’, que ha reunido a jóvenes empresarios y miembros de familias empresarias con el objetivo de reforzar sus capacidades de liderazgo y gestión.

La formación, impartida por Grupo Abastare y patrocinada por Ibercaja, se ha estructurado en tres sesiones centradas en aspectos fundamentales para el desarrollo de un liderazgo eficaz: ‘El rol del líder en la organización’, ‘Liderazgo situacional y compromiso del equipo’ y ‘La delegación efectiva’.

Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto que el liderazgo efectivo es un camino que comienza por el autoconocimiento. En este sentido, los participantes trabajaron sobre la importancia de identificar las propias fortalezas y áreas de mejora como punto de partida para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para liderar equipos y organizaciones en entornos cada vez más complejos y cambiantes.

Asimismo, se ha abordado el denominado efecto multiplicador del liderazgo, entendiendo que el verdadero líder no solo dirige, sino que es capaz de influir positivamente en los demás y contribuir al desarrollo de nuevos líderes dentro de la organización, garantizando así la continuidad y el crecimiento de los proyectos empresariales.

Otro de los ejes de la formación ha sido la responsabilidad de ejercer un liderazgo positivo, capaz de generar compromiso entre los colaboradores, fortalecer las relaciones profesionales y crear entornos de trabajo que favorezcan el desarrollo de las personas y la consecución de los objetivos empresariales.

Visión estratégica y cultura corporativa

A lo largo de las distintas sesiones, los asistentes han debatido sobre cuestiones clave para la gestión empresarial actual, como la alineación entre la visión estratégica y los valores de la organización, la cultura corporativa, la toma de decisiones, la delegación de responsabilidades y el compromiso de los equipos.

Desde la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para preparar a las nuevas generaciones de empresarios y directivos que deberán afrontar los retos de la competitividad, la innovación y el relevo generacional en las empresas familiares extremeñas.

La jornada ha concluido con una visita a las instalaciones de Pago Los Balancines, donde los participantes han podido conocer de primera mano el proceso de elaboración de sus vinos y recorrer una de las bodegas de referencia del sector vitivinícola extremeño. La experiencia ha finalizado con una cata de vinos y un cóctel de despedida, favoreciendo el intercambio de experiencias entre los asistentes en un entorno vinculado a uno de los sectores productivos más representativos de la región.

Sobre la AEEF

La empresa familiar representa un pilar fundamental de la economía regional, generando empleo estable y contribuyendo al desarrollo económico y social de Extremadura. Actualmente, la AEEF engloba a 550 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada es de 6.500 millones de euros que representa en torno al 40% del PIB privado regional.