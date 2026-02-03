Los fondos europeos Leader 2014-2022 inyectan 6,9 millones en el impulso de 127 proyectos en Villuercas Ibores Jara

La Asociación para la Promoción y Desarrollo Rural del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores Jara (Aprodervi) ha ejecutado 6,9 millones de euros del Programa LEADER 2014-2022.

Un impacto económico "sobresaliente" para la comarca que ha permitido impulsar "con éxito" un total de 127 expedientes, abarcando iniciativas empresariales, mejoras de infraestructuras públicas y proyectos propios de dinamización turística y social, señala el grupo de acción local en una nota de prensa.

Estas acciones han sido fundamentales para el tejido laboral de la zona, logrando la consolidación y mantenimiento de 120 puestos de trabajo y la estimación de creación de ocho nuevos empleos directos.

Los resultados denotan un impulso al tejido empresarial y turístico, con el sector privado como motor principal de esta inversión, puesto que los expedientes de empresas representan casi el 50% del total movilizado, con una cifra de 3.441.904,19 euros distribuidos en 50 proyectos productivos.

Las ayudas se han concentrado estratégicamente en sectores clave para la economía local, como el agroalimentario, en el que se ha financiado la modernización de queserías en Aldeacentenera y Castañar de Ibor, almazaras en Cañamero y Valdelacasa de Tajo, y fábricas de embutidos en Deleitosa.

En turismo rural, el programa ha facilitado la creación y ampliación de una red de alojamientos de calidad, incluyendo casas rurales y apartamentos en municipios como Guadalupe, Navatrasierra, Peraleda de San Román y Logrosán.

También se ha incidido en el sector servicios, mediante el apoyo a negocios de proximidad, desde centros de fisioterapia hasta lavanderías industriales y estaciones de servicio.

En el ámbito público, los ayuntamientos de la comarca han ejecutado 49 proyectos con una inversión de 1.675.237,20 euros. Estas iniciativas han "mejorado sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y la oferta al visitante", aseguran desde la asociación.

Entre las actuaciones más destacadas figuran la creación de espacios multiusos y gimnasios municipales, la modernización de instalaciones deportivas y la puesta en valor del patrimonio. Algunos ejemplos son la rehabilitación y mejora de accesibilidad en la Mina Costanaza de Logrosán, la creación de un mirador astronómico en Alía y un refugio de peregrinos en Carrascalejo.

La marca Geoparque mundial de la UNESCO y Destino Starlight APRODERVI también ha destinado recursos propios y de cooperación, con casi 1,8 millones de euros, incluyendo gastos de funcionamiento para fortalecer la identidad comarcal.

Estos fondos han permitido financiar asistencias técnicas para la creación de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de 'Aceite Villuercas Ibores Jara' y la marca Morcilla de Guadalupe, así como acciones de promoción del Geoparque Mundial UNESCO y el posicionamiento de la comarca como destino de turismo astronómico Starlight.

Tres son los proyectos de cooperación impulsados en este programa, como es el caso de la red de senderos naturales accesibles, Smart Rural y cumplimiento de ODS en eventos culturales, con una financiación total de 42.477,28 euros.

Los resultados del programa LEADER evidencian una distribución capilar de los fondos, beneficiando a la práctica totalidad de los municipios de la mancomunidad. Localidades como Deleitosa (885.000 euro), Guadalupe (723.000 euro) y Logrosán (564.000 euro) encabezan las cifras de inversión, seguidos de cerca por núcleos como Castañar de Ibor y Peraleda de San Román, demostrando la capacidad del programa para dinamizar tanto los centros turísticos consolidados como las zonas con mayor necesidad de diversificación económica.

Con el cierre de este periodo, Aprodervi reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la lucha contra la despoblación y la puesta en valor de los recursos endógenos de Villuercas Ibores Jara.

En este sentido, avanza que próximamente se publicará la primera convocatoria de ayudas con cargo al nuevo programa 2023-2027, dotada con un montante de 1.350.000 euros para transformación y comercialización de productos agrícolas y creación de empresas no agrícolas, para la que se espera una buena participación, dada la importante demanda que existe en el territorio.