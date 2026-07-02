El Fondo de Anticipos Reintegrables de la Diputación de Badajoz destina 7 millones a 20 municipios

La Diputación de Badajoz ha resuelto la decimocuarta convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) adjudicando la totalidad de su presupuesto, que asciende a 7 millones de euros.

Gestionada a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), esta inyección económica "a coste cero" beneficiará directamente a un total de 20 ayuntamientos de la provincia.

Así, permitirá la ejecución de infraestructuras municipales "indispensables", la sustitución de créditos gravosos a largo plazo y la cobertura de necesidades urgentes de tesorería, "consolidando el compromiso de la institución provincial con el municipalismo y el equilibrio económico sostenible".

Por líneas de actuación la 2, destinada a financiar inversiones, ha concentrado la mayor parte de las adjudicaciones. En total, se han concedido 17 anticipos en esta modalidad por un valor global de 6.145.270,62 euros.

Por su parte a través de la Línea 4, enfocada a resolver necesidades transitorias de tesorería, se han concedido dos anticipos que suman un total de 534.790,18 euros, mientras que la Línea 3, dirigida a sustituir operaciones de crédito de largo plazo, cuenta con una adjudicación por valor de 319.939,20 euros, según detalla la diputación en nota de prensa.

En cuanto a la tipología de las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, los fondos se distribuyen de manera capilar a lo largo de la geografía provincial, y abarcan desde grandes municipios hasta pequeñas localidades de menos de 200 habitantes.

En concreto, han resultado adjudicatarios 19 ayuntamientos (Aceuchal, Almendral, Calamonte, Castilblanco, Cheles, Barbaño, Esparragosa de Lares, Fuente del Maestre, Helechosa de los Montes, Llerena, Oliva de Mérida, Orellana la Vieja, Quintana de la Serena, Ribera del Fresno, Siruela, Valencia de las Torres, Villanueva de la Serena, Villar del Rey y Villarta de los Montes) y una entidad local menor (Zurbarán), garantizando una distribución equitativa de los recursos públicos.

Esta convocatoria del fondo FEAR se enmarca en las políticas estructurales de la Diputación de Badajoz orientadas a la cooperación local y la lucha contra la despoblación en el mundo rural.

De esta forma, al proporcionar "liquidez inmediata a coste cero y sin comisiones de intermediación bancaria", la institución provincial evita el endeudamiento municipal y fomenta el crecimiento económico equilibrado.

En este sentido, la diputación ha detallado que gracias a estos 7 millones de euros de anticipos las administraciones locales beneficiarias disponen del margen de maniobra necesario para asegurar la viabilidad de sus proyectos, así como para dinamizar el empleo local mediante la licitación de obras e inversiones, y blindar el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad que permitan fijar población al territorio y ofrecer igualdad de oportunidades a la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.

Desde la creación del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables en el año 2016, este mecanismo "se ha consagrado como un referente" en la asistencia económica de la Diputación de Badajoz.

A lo largo de sus 14 ediciones, la medida ha permitido canalizar más de 91 millones de euros beneficiando de manera directa a 165 municipios, mancomunidades y entidades menores, "suponiendo un ahorro millonario en concepto de intereses y comisiones bancarias para el erario público local", concluye la institución provincial.