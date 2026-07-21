La firma de hipotecas en Extremadura vuelve a tasas positivas con un aumento del 4,5% en mayo

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en mayo en Extremadura ha crecido un 4,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 880 operaciones.

Con respecto al anterior, el ascenso en la regional ha sido del 33,7 por ciento en mayo sobre abril, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a estos datos, en Extremadura se prestaron 87,61 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 12,09 por ciento más del capital prestado que hace un año, mientras que con respecto al mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 32,6 por ciento.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.500 hipotecas en Extremadura, con un desembolso de capital de 135,58 millones de euros, de las que 82 fueron sobre fincas rústicas y 1.418 sobre urbanas.

Así, de las 1.418 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Extremadura, 880 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 528 en otro tipo.

Por su parte, el número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 8 y en 39 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 129 hipotecas con cambios en sus condiciones, 82 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 971 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 706 correspondieron a viviendas, 87 a fincas rústicas, 165 a urbanas y 13 sobre solares.