FIO cerró con récord de asistencia tras recibir 22.000 visitantes atraídos por el turismo ornitológico

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) ha cerrado sus puertas este pasado domingo en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe, con récord de asistencia, al contabilizar 22.000 visitantes.

Así lo ha avanzado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, en una comparecencia ante la prensa para presentar una iniciativa cultural en el marco de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina, donde ha destacado que Extremadura "viene de un fin de semana en el que Extremadura vuelve a estar en un mapa".

Bazaga ha destacado en este sentido la celebración del Campeonato de España de Duatlón celebrado en Cáceres, donde también se ha celebrado el quinto aniversario del Museo Helga de Alvear, o la entrega de los Goya, con dos producciones extremeñas premiadas.

Un año más, ha dicho, la Feria Internacional de Turismo demuestra que el patrimonio natural de Extremadura "es una oportunidad económica, sostenible, capaz de atraer un turismo responsable y de generar desarrollo para nuestros pueblos y ciudades".

El día de mayor afluencia fue el sábado, con más de 9.000 personas recorriendo las carpas y espacios expositivos y participando en las propuestas programadas para todos los públicos.

Este año, la Dirección General de Turismo ha reunido en la feria a 123 expositores, entre los que se encuentran destinos, empresas y artistas, que llenaron las tres carpas de la feria.

Asimismo, el viernes se registraron más de 600 reuniones en los Encuentros Profesionales B2B. Esta bolsa de contratación, la única de España especializada en este tipo de turismo, puso en contacto a compradores de varias comunidades autónomas y países, entre los que se encontraba Francia, Italia, Bélgica, Suecia, India y Australia, con expositores, socios del Club Birding in Extremadura y agencias receptivas de la región.

El programa de conferencias registró también una gran afluencia de público en las charlas y coloquios sobre turismo ornitológico, proyectos de conservación, arte de naturaleza y fotografía, en las que participaron especialistas de reconocido prestigio como Carlos de Hita, Ana Fernández, Dale Forbes, Merce R. Romero, Martin Kelsey, Lourdes Berzas y Antonio Sandoval, entre otros.

TALLERES LLENOS

Hubo lleno absoluto en los talleres especializados, para los que se necesitaba inscripción previa. Un total de 732 personas asistió a las presentaciones y las actividades impartidas por José Antonio Sencianes, Carlos de Hita, Luisa Abenza, José Carlos Sires, Natalia Pleite, Marina Cid, Esther Charles y Nacho Sevilla, entre otros expertos.

El concurso de fotografía, en el que Fernando Prieto García ganó el primer premio, logró la mayor proyección internacional de sus 21 años de historia, al recibir 7.254 imágenes de 46 países.

Entre las actividades para el público cabe destacar que 772 personas participaron en las rutas de senderismo, en microbús por diferentes miradores del Parque Nacional y en 4x4, y 743 niños se inscribieron en talleres relacionados con las aves y la naturaleza, impartidos por varias asociaciones conservacionistas de Extremadura.

Entre las novedades de esta edición destacan el acceso de mascotas a las carpas de la feria, la inauguración de una escultura del artista extremeño Luca García, conocido como ByLuka, y la creación de la figura del Espacio Nacional Protagonista de Extremadura, que ha recaído en la comarca de La Serena.

EVENTOS DE "GRAN MAGNITUD"

"Deporte, cine, arte, naturaleza, todo en la misma semana", ha dicho la consejera en funciones, quien ha destacado que en "unos días" la región ha sido capaz de celebrar "eventos de gran magnitud para hacer una Extremadura moderna, dinámica y ambiciosa".

Eventos como el campeonato de duatlón, ha dicho "atraen a miles de visitantes que no solo asisten a estos eventos, sino que también consumen, disfrutan de la oferta, de establecimientos hoteleros, de la vida nocturna y de todo lo que hacemos en nuestras ciudades".

Esta dinámica ha permitido que el sector de la hostelería y del ocio registre "altísimos niveles de ocupación, de facturación y se consolide a la ciudad como un destino atractivo y competitivo a nivel nacional", ha insistido.

Respecto al museo cacereño, ha destacado que en solo cinco años se ha "consolidado como uno de los grandes referentes del arte contemporáneo en España", un centro que proyecta la imagen de la región al exterior y que atrae visitantes, que "dinamiza la economía local y que sitúa a Cáceres y a Extremadura en el circuito internacional de la cultura".

Finalmente ha señalado sobre los Goya que este fin de semana ha quedado claro que la región está "jugando en la Champions del Cine" y que ha dado "un golpe en la mesa de cómo se hace el cine en Extremadura".