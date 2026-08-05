Finaliza la construcción de un depósito elevado para resolver los problemas de presión en Malpartida de Cáceres

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha finalizado recientemente la obra de un depósito elevado para resolver los problemas de presión en Malpartida de Cáceres, en EL que se ha invertido 495.605,90 euros.

La configuración del sistema de abastecimiento "en alta" de la localidad no aseguraba la presión de servicio necesaria en determinadas zonas del casco urbano, un hecho que se agravaba en momentos de mayor consumo, como la época estival, explica el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Tras los estudios realizados se llegó a la conclusión de que la solución más eficaz era la construcción de un nuevo depósito elevado junto a los depósitos existentes -en el punto más alto de la localidad-, con las conducciones necesarias para su conexión al abastecimiento en alta y a la red de distribución, con lo que se conseguía solventar los problemas de presión en la red de la Urbanización Las Arenas y el Polígono Industrial, zonas más afectadas por esta deficiencia.

En este sentido, las obras han consistido en el movimiento de tierras necesario -desbroce, excavaciones, rellenos- para la construcción de la plataforma de trabajo en la zona de ubicación del depósito, así como el rasanteo y adecuación del camino perimetral existente en el exterior de la parcela.

Allí se ha construido un nuevo depósito elevado de 14 metros de altura y 50 metros cúbicos de capacidad, de hormigón armado con estructura reticular de vigas y pilares, con una caseta anexa de bloques de hormigón blanco.

Además, se ha instalado una nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro entre el entronque con la tubería procedente de los depósitos de la Sierrilla de Cáceres y el nuevo depósito; y desde éste hasta una nueva arqueta de conexión con la urbanización

La infraestructura se completa con tres arquetas de conexión realizadas en hormigón armado, con las correspondientes válvulas y piezas especiales para el correcto funcionamiento de la instalación.

Asimismo, para mejorar la urbanización se ha extendido zahorra artificial tanto en el camino de acceso como alrededor de la zona de los actuales depósitos; finalmente se ha procedido a la sustitución del cerramiento perimetral de malla de la parcela.

Tras la finalización de la obra y las oportunas pruebas de funcionamiento, se ha procedido a la recepción de la infraestructura, tras lo cual el Ayuntamiento ha pasado a hacerse cargo de su explotación y mantenimiento como beneficiario de esta.

La inversión, financiada con fondos FEDER 2021-2027, ha incluido tanto el importe de la obra como de la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia.