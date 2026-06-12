La Filmoteca de Extremadura proyecta esta viernes en Cáceres la versión íntegra de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'

La Filmoteca de Extremadura ofrecerá este viernes, 12 de junio, una de las sesiones más especiales de su programación de 2026 con la proyección de Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versión íntegra concebida originalmente por Quentin Tarantino de una de las obras más influyentes y celebradas del cine contemporáneo.

La sesión tendrá lugar en la sede de Cáceres a las 19,00 horas, en un horario especial debido a la duración excepcional de la película, que alcanza los 275 minutos de metraje. Esta proyección forma parte del ciclo Especial Kill Bill, dedicado a una obra que se ha convertido en un referente imprescindible para varias generaciones de espectadores.

Estrenadas originalmente en dos entregas, Kill Bill Vol. 1 y Kill Bill Vol. 2, Tarantino siempre concibió la historia de La Novia como una única película. Kill Bill: The Whole Bloody Affair recupera esa idea original, reuniendo ambas partes en un único montaje continuo que permite disfrutar de la historia tal y como fue concebida por su autor.

Además de integrar las dos películas en una sola experiencia cinematográfica, esta versión incorpora material adicional y secuencias inéditas respecto a los montajes estrenados comercialmente, incluyendo una ampliación de la célebre secuencia animada que narra los orígenes de O-Ren Ishii, uno de los personajes más emblemáticos de la saga.

Protagonizada por Uma Thurman, junto a Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen y David Carradine, la película sigue el implacable viaje de venganza de La Novia tras sobrevivir a la masacre perpetrada por el Escuadrón Asesino Víbora Letal y su antiguo mentor y amante, Bill.

Con referencias al cine de artes marciales, el spaghetti western, el cine japonés, la cultura pop y el anime, Kill Bill representa una de las obras más personales y reconocibles de Quentin Tarantino, convirtiéndose desde su estreno en un auténtico fenómeno cultural.

La Filmoteca de Extremadura brinda así al público la oportunidad única de disfrutar en versión original y en pantalla grande de una versión muy poco habitual de la película, concebida para ser vista como una única obra y considerada por muchos aficionados como la experiencia definitiva del universo Kill Bill.