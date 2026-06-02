La Filmoteca de Extremadura inicia su programación de junio con dos títulos premiados en festivales internacionales

La Filmoteca de Extremadura inaugura su programación del mes de junio este martes, día 2, con dos destacadas propuestas cinematográficas incluidas en el ciclo Foco Festivales, dedicado a películas reconocidas por la crítica y premiadas en algunos de los certámenes más importantes del panorama internacional.

En la sede de Cáceres, a las 20,30 horas, se proyectará 'La hija pequeña', dirigida por la cineasta francesa Hafsia Herzi. La película, galardonada con el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes y reconocida también en los Premios César franceses, narra la historia de Fátima, una joven de origen franco-argelino que inicia su vida universitaria en París mientras afronta un profundo conflicto entre las tradiciones familiares y la búsqueda de su propia identidad.

Por su parte, en la sede de Badajoz tendrá lugar a las 18,00 y 20,30 horas la proyección de 'Dos fiscales', del director Sergei Loznitsa. Ambientada en la Unión Soviética de 1937, la película sigue la investigación emprendida por un joven fiscal que intenta esclarecer las denuncias de abusos y corrupción cometidos durante las purgas estalinistas, señala la organización en nota de prensa.

Presentada en la Sección Oficial del Festival de Cannes y reconocida posteriormente por la crítica internacional en la Seminci de Valladolid, la obra constituye un retrato sobre la justicia, el poder y la resistencia moral frente a la opresión.

Con estas dos películas, la Filmoteca de Extremadura da comienzo a una programación de junio compuesta por seis ciclos temáticos y 15 películas procedentes de distintos países, consolidando su apuesta por acercar al público extremeño algunas de las producciones más relevantes del cine internacional contemporáneo.