La fiesta medioambiental más antigua del mundo encara su 222 edición en Villanueva de la Sierra

La población cacereña de Villanueva de la Sierra celebrará el próximo 26 de febrero la edición número 222 de su 'Fiesta del Árbol', declarada Bien de Interés Cultural en 2017 y en la que plantarán unos doscientos árboles autóctonos en las inmediaciones de la localidad.

La Fiesta del Árbol está considerada como el evento de este tipo más antiguo de España, ya que sus inicios se remontan al 26 de febrero de 1805, Martes de Carnaval, cuando se realizó en esta localidad cacereña una plantación de álamos en las zonas del Ejido y Fuente de la Mora, a la que fueron convocados párrocos y alcaldes.

En la plantación, realizada por alumnos de la escuela en una celebración de carácter festivo que se prolongó tres días, participaron todos los vecinos y así venía recogido en el Semanario de Agricultura y Artes en octubre de ese mismo año.

Desde entonces, y de manera casi ininterrumpida, esta localidad de la Sierra de Gata rinde homenaje al árbol con la plantación de encinas, robles, alcornoques, castaños o abedules, entre otros, sin olvidar el olivo, símbolo de paz y que forma parte de la identidad de la localidad y la comarca.

Además, estas plantaciones se han realizado en diversos emplazamientos de la localidad, lo que confiere una mayor amplitud a la celebración.

La festividad dará comienzo el domingo 22 de febrero con la séptima ruta senderista 'Subida a la Sierra de Dios Padre', mientras que el jueves 26, día institucional, tendrá lugar la inauguración de la X Feria Internacional de la Fiesta del Árbol dedicada al medioambiente, el turismo, la gastronomía y la maquinaria, junto al reparto de árboles y plantas.

Ese mismo día se celebrará la recepción de autoridades en el Monumento de la Fiesta del Árbol, los discursos institucionales y una recreación histórica de los orígenes de la celebración, además de una caldereta de cabrito al estilo tradicional de 1805, actuaciones musicales y un bingo especial.

Las actividades continuarán el viernes 27 con una nueva plantación de árboles en la zona del Bardal y el CRA El Olivar, así como con el tren turístico de la Fiesta del Árbol y sesiones musicales, mientras que el sábado 28 se repetirán los recorridos del tren turístico, se organizarán atracciones infantiles y se celebrarán actuaciones de coros y danzas en el recinto ferial.

La programación concluirá el domingo 1 de marzo con talleres medioambientales y de cata de miel, una exposición de coches clásicos junto al recinto ferial y la clausura de la X Feria Internacional de la Fiesta del Árbol en la plaza del Ejido.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra organiza estos actos con la colaboración de distintas instituciones y colectivos.