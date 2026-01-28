El IV Festival de Teatro Musical se celebrará en Villanueva de la Serena y Don Benito del 27 de febrero al 21 de marzo

El IV Festival de Teatro Musical, que se celebrará en las localidades de Villanueva de la Serena y Don Benito del 27 de febrero al 21 de marzo, ofrecerá siete de las mejores obras de teatro musical estrenadas en España en el último año.

Además, en esta ocasión, el festival contará con el estreno absoluto de 'El otro lado de la cama', que cerrará la programación este año, según ha avanzado el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, quien ha asistido este martes a la presentación de esta cita cultural, en la que ha reafirmado la apuesta de la Junta de Extremadura por el teatro y, en este caso, el teatro musical.

Palomino ha estado acompañado por el diputado provincial Manuel Candalija, así como por los responsables de Cultura de Don Benito y Villanueva de la Serena, Francisco Sánchez y Ana Mansanet, quienes han coincidido en la importancia de eventos culturales como este, al tiempo que han destacado la importancia de la colaboración entre las diferentes instituciones.

El teatro musical, ha señalado Juan Carlos Parejo, director del festival, cuenta cada vez con una mayor acogida por parte del público y se ha consolidado como una de las disciplinas escénicas con "mayor capacidad de convocatoria".

Su combinación de música, interpretación y danza, junto con la diversidad de formatos y propuestas, ha permitido ampliar y fidelizar audiencias, atrayendo tanto a espectadores habituales como a nuevos públicos, ha destacado la Junta en nota de prensa.

El festival se desarrollará en dos escenarios: el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena y el Teatro Imperial de Don Benito y la edición de 2026 contará, además, con una charla coloquio el 11 de marzo que contará con la presencia de Ricard Reguant, que acaba de publicar la enciclopedia 'El género musical alrededor del mundo'.

PROGRAMA

La primera de las obras se estrenará el 27 de febrero a partir de las 21,00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Se trata de 'Dulcinea', un espectáculo teatral escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio y producido por Pentación, en el que Paloma San Basilio se pondrá en la piel de Dulcinea.

La siguiente de las obras llegará al Teatro Imperial de Don Benito el domingo 1 de marzo a las 20,00 horas. Se trata de 'Se ha escrito un crimen', una comedia musical con siete sospechosos basada en la literatura de Agatha Christie y ambientada en una isla remota en una lujosa mansión.

'Chavela', con María Peláe, Luisa Gavasa, Paula Iwasaki y Raquel Varela, entre otros, llegará el viernes 6 a Villanueva de la Serena para trasladar a los espectadores al mundo mágico y onírico de la gran Chavela Vargas en el que se celebrará y se brindará por la vida.

El Teatro Imperial de Don Benito será escenario el 7 de marzo de 'Bernarda Alba', una nueva visión del clásico de Federico García Lorca que recoge novedosas intervenciones musicales cantadas del compositor americano Michael John LaChiusa.

De esta manera, a partir de este "innovador híbrido" entre el teatro español del siglo XX y el teatro musical americano, este proyecto "transgresor, contemporáneo, original e innovador", se sustenta en la capacidad que tiene la música de transmitir emociones y contar historias, dando una nueva visión a la historia original de García Lorca.

El viernes 13 de marzo será el turno para 'Goya. La melodía de una leyenda' en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Este musical de Tom Vega con dirección de Juan José Alfonso y texto de Ignasi Vidal cobra vida a través de 24 canciones originales interpretadas en directo y acompañadas por orquesta en vivo, creando una experiencia "única, vibrante y entretenida".

Esta obra, pensada para emocionar y divertir, entrelaza cada escena con pasión y humor, mostrando así la apasionante vida de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada.

El sábado 14, Don Benito será el escenario elegido para 'El cabaret de los hombres perdidos', una coproducción entre Canarias, Valencia y Madrid que reúne a un equipo artístico que pretende abordar este musical desde una visión pegada a la actualidad y al presente distópico que nos rodea.

"La duda existencial, la hipocresía y el miedo vuelven al tablero con cada canción, que retrata emociones y lleva al espectador al origen del género", ha apuntado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La última semana arranca de nuevo en el Teatro Imperial de Don Benito con 'Hasta el final de la fiesta', con Mamen García y Albert Sanz al piano. Se trata de una antología musical y emocional desordenada, cantada y contada en primera persona y donde se habla con humor de lo que implica ser mujer en estos tiempos, pero también se habla de amor, de libertad, de deseos, de pasiones, de encuentros y desencuentros, de cuentas saldadas, y de cosas pendientes.

'El otro lado de la cama', de David Serrano, con dirección de Borja Rabanal y Joan Olivé, clausura esta IV edición de este Festival Musical. Se trata de una "loca comedia de enredos, mentiras, amor y mucho humor" donde cuatro amigos que se creen inseparables están a punto de vivir un terremoto sentimental de impredecibles consecuencias que conforma una sorprendente comedia teatral enamorará al espectador.

Las entradas están a la venta desde este miércoles 28 de enero a través de la web del Festival de Teatro Musical.