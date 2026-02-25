El festival Plena Moon llega a Cabrero, en el Valle del Jerte por primera vez el próximo 3 de marzo

El festival Plena Moon llega por primera vez al Valle del Jerte donde, el próximo martes 3 de marzo, en la localidad de Cabrero, se celebrará la trigésimo cuarta edición de este certamen cultural y medioambiental que tiene como protagonisa la luna llena.

De esta manera el municipio de Cabrero y el Valle del Jerte entran en la red internacional de municipios comprometidos con la concienciación medioambiental a través del arte y el apagón de luces monumentales extraordinarias bajo la luna llena.

El XXXIV Festival Plena Moon se celebrará en la localidad jerteña con actividades variadas para todos los públicos. El cartel oficial ha sido diseñado por la artista Soraya Irene Balsalobre Ortiz, residente en la vecina localidad de Barrado.

La Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cabrero y el Movimiento Global Sostenible Plena Moon han presentado este festival que también se compromete con el talento local de la comarca.

El Ayuntamiento de Cabrero ha hecho un llamamiento a todos los artistas locales y de la comarca jerteña que quieran participar en el XXXIV Festival Plena Moon del próximo 3 de marzo y se están dando los últimos toques a un programa muy completo, según informa la organización.