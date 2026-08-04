El Festival de Mérida acoge 'Cómicos de Roma', de David Mamet, un homenaje al mundo actoral protagonizado por Fernando Tejero

El Festival de Mérida programa, del 5 al 9 de agosto, 'Cómicos de Roma', una comedia "original, inteligente y brillante" de David Mamet sobre el mundo de los actores, la influencia de la suerte en la vida humana y las servidumbres amorosas protagonizada por Fernando Tejero.

Esta mañana se ha presentado este espectáculo con la asistencia del secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; y el elenco artístico, formado por hombres en su totalidad, encabezado por el director y adaptador José Pascual y con los actores Fernando Tejero, Rafa Castejón, Daniel Arias, Adrián Expósito, Jorge Asín, Daniel Morato, Álvaro Tejero, Pedro Moreno Orta, Michel Serrano y Mario Gallardo.

José Pascual ha desvelado que desde que leyó 'Cómicos de Roma' tras su publicación en 2008 pensó que debía ser representada en Mérida y ahora ha llegado el momento de poner en escena esta obra de uno de los "mejores dramaturgos contemporáneos". David Mamet, escribió "una de romanos" inspirándose en los mecanismos de la comedia de Plauto para generar esta comedia "especial y muy original".

Pascual ha explicado que esta "comedia de romanos" de enredos "enfrenta a dos estamentos": por un lado, una compañía de actores que atraviesa problemas económicos, profesionales y personales y, por otro, el estamento militar en un momento en el que el Imperio ya está entrando en decadencia y se suceden "golpes de estado, actos guerreros y los espectáculos se han vuelto muy depravados". Y precisamente, en este contexto es donde esa pequeña compañía "intenta sobrevivir y mantener la llama del arte teatral", reivindicando que "tiene más que ver con la paz y el amor que con la guerra".

Fernando Tejero debuta en el Teatro Romano de Mérida con un "cúmulo de emociones", y se ha mostrado "emocionado y contento", pero también "con mucha responsabilidad".

Tejero ha apuntado que a veces "los personajes te escogen", y cuando le propusieron hacer esta función de Mamet y leyó el papel quiso venir a Mérida porque es la "comedia inteligente" que él andaba buscando.

El actor cordobés ha descrito 'Cómicos de Roma' como un "juguete cómico" y un "homenaje precioso al mundo actoral", a la "pasión, al amor y a la supervivencia del mundo de los actores".

Por su parte, el secretario general de Cultura ha señalado que el elenco de 'Cómicos de Roma' tiene el listón muy alto porque actúan después del éxito de público de 'La comedia de la Olla'; a lo que se suman, además, el reto de interpretar una obra de un dramaturgo como Mamet y la responsabilidad de "satisfacer las ganas de comedia que tiene el público de Mérida".

Por su parte, Jesús Cimarro, ha subrayado, en la misma línea, que 'Cómicos de Roma', desde el humor y el enredo, habla sobre "las dificultades, las ambiciones y la pasión de subirse al escenario".

Asimismo, Cimarro ha señalado que 'Cómicos de Roma' toma el relevo a 'La comedia de la olla', que en sus cinco funciones ha conseguido cinco llenos consecutivos que han arrojado una cifra de 16.384 espectadores.