El Festival Contempopránea celebra sus 30 años con la vuelta a Alburquerque y la fiesta 'CPOP' el 21 y 22 de agosto

El Festival Contemporánea cumple su 30º aniversario, que celebrará con su vuelta a la localidad pacense de Alburquerque los días 21 y 22 de agosto con el evento denominado 'CPOP', que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz y será el anticipo del propio certamen que tendrá lugar en octubre en Don Benito.

De este modo, Contempopránea emprende "una aventura de regreso a casa" y organiza 'CPOP Alburquerque 30 Aniversario', una fiesta de cumpleaños presentada este jueves en la institución provincial pacense como principal patrocinadora del proyecto junto al ayuntamiento alburquerqueño y, a tenor de la cual, la diputada provincial María José Benavides ha apoyado "un evento arraigado en la provincia y que ha devuelto al territorio la dimensión que en ocasiones se le resta por prejuicios".

Durante 30 años, ha destacado, "Contempopránea ha crecido, y lo ha hecho confiando en su formato inicial: cercanía, descubrimiento y el Castillo de Luna". "Tres décadas en las que el pop independiente se ha convertido en nombres de referencia que han pasado por Alburquerque, Olivenza y lo harán también en Don Benito", ha apuntado.

En este sentido, el director de 'CPOP', Agustín Fuentes, ha explicado que esta conmemoración no sustituye la edición actual del Contempopránea, que se desarrollará en octubre, sino que "celebra 30 años de historia desde la periferia, desde un pequeño pueblo", a la par que ha puesto el acento en el logro e hito que supuso en su momento, cuando marcó un precedente cuando no existían festivales y menos de música independiente. Fuentes se ha referido así a este cumpleaños como uno "íntimo, con aforo reducido y un cartel acorde al espacio de la localidad".

El Paseo de las Laderas espera así volver a encontrarse con aquellos que se conocieron en 1996 o con los artistas que forman parte de esa historia. Al respecto, Irene Fuentes, también de la organización del festival, ha señalado que "refleja la esencia de Contempopránea con bandas que incluso comparten aniversario o que están ligadas al mismo desde sus inicios".

Además, habrá un concierto sorpresa para recuperar el lema de que "al Contempopránea se va a descubrir", ha afirmado Fuentes, que ha matizado que se trata de un grupo "muy conocido" que "solo se vuelve a unir para la ocasión". Dicho grupo sorpresa comparte cartel con Apartamentos Acapulco, Aurora Roja, Julien Elsie, La Habitación Roja, Meteosat, Miguel Rivera (Maga), Nadie Patin, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos.

Por su parte, el alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, ha presumido de "un pueblo con inquietud y gente organizativa" y ha destacado la "hospitalidad y patrimonio" para hacer gala de la iniciativa que empezó en este municipio y que sentó las bases hacia el resto de España.

Ahora, 30 años después y siete sin que Contempopránea esté ligado al municipio, el consistorio encara esta nueva oportunidad "con humildad pero con ilusión", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

El 'CPOP' tendrá camping y parking de autocaravanas gratuitos, junto a la piscina municipal. Asimismo, habrá transporte desde Badajoz mediante autobús o acuerdos con conductores privados.