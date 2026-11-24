La próxima edición de la Feria Taurina de Olivenza (Badajoz) se celebrará durante el primer fin de semana de marzo, los días 5, 6 y 7, y mantendrá su tradicional protagonismo como una de las citas "destacadas" del inicio de la temporada taurina.

El serial estará compuesto por cuatro festejos (una novillada con picadores y tres corridas de toros), que se desarrollarán a lo largo de las tres jornadas de feria, señala en nota de prensa la organización.

Con estas fechas, Olivenza volverá a convertirse en uno de los primeros grandes puntos de encuentro de la temporada taurina, reafirmando su "protagonismo" en el calendario y su condición de cita de "referencia" para los aficionados al mundo del toro.