La Feria del Melón de La Albuera combinará el 19 y 20 de septiembre gastronomía, actividades y artesanía en torno a este producto local

La localidad pacense de La Albuera volverá a celebrar su Feria del Melón los días 19 y 20 de septiembre en el recinto de El Palenque, con uno de los productos más característicos del municipio como eje y combinando gastronomía, actividades, artesanía y propuestas para todos los públicos.

De este modo, la undécima edición de este encuentro vuelve a reivindicar la relación de La Albuera con este cultivo y, especialmente, con su variedad tradicional 'el melón almerino', vinculada a la producción de la localidad y a una forma de entender el campo que se ha transmitido durante generaciones. Así, durante el fin de semana, el público podrá conocer y degustar el producto y descubrir distintas formas de incorporarlo a la gastronomía.

Organizada por la empresa BeGreen, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y la colaboración del Ayuntamiento de La Albuera, la feria ha sido presentada por la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls; el alcalde del municipio, Manuel Antonio Díaz; y el concejal de Desarrollo Local, Julio Macho.

Para Ana Belén Valls, "hablar del melón de La Albuera es hablar de un producto ligado a nuestra tierra y a quienes la trabajan", ante lo que ha destacado que la diputación quiere acompañar iniciativas que ayudan a que este tipo de productos agroalimentarios sean conocidos y valorados, al mismo tiempo que se favorece la generación de actividad en los municipios.

En este sentido, ha señalado que la feria permite acercarse a La Albuera a través de uno de sus sabores "más reconocibles" y disfrutar de un fin de semana en el que gastronomía, tradición y ocio "se dan la mano".

A su vez, el alcalde de La Albuera ha destacado la importancia de continuar dando visibilidad a un cultivo estrechamente relacionado con la localidad y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a 'El Palenque' para disfrutar de las actividades y conocer de cerca "todo lo que hay detrás de nuestro melón almerino".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Local ha desgranado la programación de esta edición, en la que destaca la vocación de la feria por ampliar su abanico de propuestas para llegar a todo tipo de públicos.

En el terreno gastronómico, resalta especialmente la degustación de cordero asado impulsada por la Diputación de Badajoz en aras de incorporar otro de los emblemas agroalimentarios más reconocidos de la provincia junto al icónico 'melón almerino'.

El sábado 19, el recinto de El Palenque abrirá sus puertas al público con un mercado gastronómico y de artesanía local, en una jornada que integrará distintos talleres culinarios que rendirán tributo a la fruta estrella del evento mediante iniciativas de coctelería, degustaciones de tapas frías y un showcooking interactivo diseñado para el público infantil y juvenil.

La oferta lúdica y gastronómica del día se enriquecerá con la degustación de cordero asado y catas guiadas de vino y cerveza, así como talleres infantiles y zonas de hinchables; todo ello amenizado por agrupaciones de música popular, bandas de pífanos y tambores y coros, actuaciones en directo por la tarde o un cierre festivo con sesión de DJ.

La programación del domingo 20 arrancará a primera hora con una ruta senderista que conectará el deporte con el entorno natural de la localidad. Tras la misma, la actividad se concentrará de nuevo en el mercado con una exhibición y masterclass de corte de jamón a cargo del profesional Jesús Cantero, demostraciones artísticas con figuras esculpidas en melón y un taller de cosmética natural para adultos.

La jornada matutina se completará con una exposición de coches antiguos, nuevas catas de vinos locales y propuestas de ocio infantil, dentro de esta cita centrada en la promoción, el arraigo y la puesta en valor del patrimonio agroalimentario de La Albuera, según indica en nota de prensa la diputación pacense.