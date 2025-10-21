La XI Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes llega a Caminomorisco con su tradicional concurso de mieles

La localidad cacereña de Caminomorisco acogerá, del 7 al 9 de noviembre, la undécima edición de la Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes (Apithur) que incluye el tradicional concurso de miles, una cita obligada dentro de las actividades de la feria apícola que genera mucha expectación siendo uno de los atractivos del programa ferial.

El certamen hurdano reúne cada año a apicultores, cooperativas y empresas de envasado de miel de toda España. Los apicultores que quieran participar en este concurso están invitados a presentar sus muestras hasta las 14,00 horas de este miércoles, 22 de octubre.

La feria dispone de una zona expositiva de más de 3.000 metros cuadrados en la que se celebrarán jornadas técnicas, mesas redondas, talleres, catas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales. A Apithur llegan profesionales y empresas de todas las partes de España y de Portugal.

La participación en el concurso es gratuita y está abierta a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas o empresas de envasado, así como cooperativas inscritas en el correspondiente registro oficial.

Las mieles deberán haber sido producidas en la campaña 2025, estar correctamente filtradas, sin signos de fermentación o defectos organolépticos, y someterse a análisis físico-químico en el laboratorio designado.

Se establecen dos categorías de concurso que son las mieles de flores o néctar (mieles claras) y mieles de bosque (mieles oscuras). Cada participante se podrá presentar en las dos variedades, entregando tres tarros estándar de 500 gramos en cristal blanco sin rotulación para garantizar el anonimato en la cata.

Las muestras deberán presentarse antes del día 22 de octubre en la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC Hurdes), situada en la avenida de Las Hurdes s/n de Caminomorisco, aunque también se acepta el envío por mensajería siempre que se acredite su expedición antes del fin del plazo acordado.