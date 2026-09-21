Feciex cierra una nueva edición marcada por la "gran afluencia" de público y una "amplia" participación profesional

La XXXV edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) ha cerrado este domingo tras lograr una "gran afluencia" de público y una "amplia participación profesional" con un programa que ha vuelto a situar a Badajoz como punto de encuentro entre España y Portugal.

Más de un centenar de actividades durante cuatro jornadas han dado forma a una edición que ha combinado la vertiente profesional y comercial con competiciones, exhibiciones, formación, divulgación, gastronomía y ocio.

Instituciones, empresas, asociaciones, profesionales, aficionados y visitantes se han dado cita en una feria que ha abordado algunos de los principales retos del sector y, al mismo tiempo, ha acercado la caza, la pesca y el conocimiento del medio natural al público general, según ha resaltado en un comunicado Ifeba, institución que ha acogido los cuatro días de feria.

Uno de los grandes atractivos de esta edición ha sido la 'Colección Ducado de Cardona de Ciencias Naturales', perteneciente a la Fundación Casa Ducal de Cardona y expuesta por primera vez al gran público. Con 133 años de historia, la muestra reunió el legado de tres generaciones a través de 204 dioramas, 228 especies diferentes y 493 aves naturalizadas, en su mayoría por el taxidermista Luis Benedito.

La vertiente profesional ha tenido también un peso destacado, con diferentes espacios dedicados al análisis, el conocimiento y el encuentro entre profesionales de los sectores cinegético, ganadero, veterinario y científico, junto a representantes de las administraciones públicas.

Entre ellos ha destacado el III Foro Hispano-Luso 'La Peste Porcina Africana y los retos para el campo', que ha reunido a expertos y representantes de distintos ámbitos para analizar, desde una perspectiva multidisciplinar, uno de los desafíos que afectan al medio rural.

La agenda profesional se ha completado con la Mesa de la Caza de la Lonja de Extremadura, el Consejo Extremeño de Caza, el Consejo de Pesca y Acuicultura y la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.

Además, la programación se ha extendido más allá del recinto de Ifeba con actividades vinculadas directamente al entorno natural de Badajoz: pesca deportiva en el Guadiana, safaris ornitológicos por la ZEPA y diferentes propuestas de divulgación medioambiental han reforzado uno de los principales objetivos de Feciex, el de acercar al público el conocimiento, el disfrute y la conservación del medio natural.

Las competiciones y exhibiciones han ocupado igualmente un lugar destacado durante las cuatro jornadas, junto a actividades dirigidas a jóvenes cazadores, experiencias de realidad virtual, propuestas como el II Hunter Festival y diferentes iniciativas desarrolladas con la colaboración de asociaciones como Juvenex y Fedexcaza, que han contribuido a acercar la caza, la pesca y la naturaleza a públicos de todas las edades.

Por su parte, la gastronomía ha vuelto a convertirse en otro de los ejes de la feria, con 'showcookings' y demostraciones culinarias en torno a los productos cinegéticos y del territorio, que ha contado con propuestas como Juvenchef, Los Fogones de Caza, de la mano de Cárnicas Dibe, y la presentación del nuevo Menú Gastronómico de Caza de la Red de Hospederías de Extremadura.

La dimensión ibérica de FECIEX ha quedado también patente en esta edición, que ha contado con una importante presencia portuguesa y con la entrega del Premio Ibérico Feciex 2026 a la Federação Portuguesa de Caça (Fencaça), concedido por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la feria en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al sector cinegético portugués.