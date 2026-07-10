Farmacéuticos extremeños aplauden la tarjeta sanitaria virtual como un avance hacia un sistema sanitario "más eficiente"

El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura (Coexfar) celebra la puesta en marcha de la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual en la región, al considerar que supone una herramienta que permitirá a los ciudadanos acceder de forma "más sencilla, ágil y segura" a diferentes servicios sanitarios a través de sus dispositivos móviles.

Asimismo, considera que se trata de una oportunidad para avanzar hacia un sistema sanitario "más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales", al tiempo que refuerza la coordinación entre los distintos niveles asistenciales.

En nota de prensa, Coexfar entiende que esta iniciativa supone un paso "más" en el proceso de modernización y digitalización del sistema sanitario, facilitando la relación de los usuarios con la administración sanitaria y mejorando la accesibilidad a servicios como la gestión de citas, el acceso a información clínica o la utilización de la receta electrónica.

En este sentido, los Colegios de Farmacéuticos de Cáceres y Badajoz consideran que "la incorporación de nuevas herramientas digitales contribuye a mejorar la experiencia de los pacientes y a facilitar el acceso a los servicios sanitarios, siempre que estas innovaciones se desarrollen garantizando la seguridad, la accesibilidad y la equidad para todos los ciudadanos".

Asimismo, destacan especialmente las ventajas que esta medida puede aportar en la gestión de la prestación farmacéutica, permitiendo a los usuarios disponer de una nueva vía de identificación para acceder a los medicamentos prescritos mediante receta electrónica. No obstante, recuerdan que la transformación digital debe ir acompañada de medidas que faciliten la adaptación de toda la población, especialmente de las personas mayores o de aquellos colectivos con mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías.

"Las farmacias comunitarias seguirán desempeñando un papel fundamental como punto de proximidad y apoyo a los ciudadanos, ayudándoles a resolver dudas y acompañándolos en la utilización de estas nuevas herramientas digitales cuando sea necesario", subraya el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura.