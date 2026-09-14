Un fallecido y ocho heridos de diversa consideración en seis accidentes de tráfico durante el fin de semana en Extremadura

Un joven de 23 años fallecía sobre las nueve de la noche del pasado viernes como consecuencia de un accidente de moto ocurrido junto al tanatorio de la localidad de Oliva de Mérida. En este accidente también una joven de 18 años quedaba herida de carácter 'menos grave', siendo trasladada al Hospital de Mérida con un politraumatismo.

Mientras, tres ciclistas resultaban heridos de diversa consideración tras sufrir una caída en la carretera que une Jerez de los Caballeros con la pedanía de La Bazana. Los hechos tuvieron lugar sobre las 8 y cuarto de la mañana del sábado: Dos hombres, de 51 y 66 años, quedaban heridos de carácter 'menos grave' con traumatismo craneal en ambos casos. Además, el primero ha sufrido policontusiones, mientras que el segundo registraba una contusión en el hombro. Los dos eran trasladados al Hospital Universitario de Badajoz. En cuanto al tercero, se trata de un varón de 35 años y su estado es leve tras haber sufrido policontusiones. En su caso, no se ha requerido traslado hospitalario, habiendo recibido el alta en el propio Punto de Atención continuada de Jerez de los Caballeros.

Por otro lado, un hombre, de 56 años, resultaba herido de carácter grave en una colisión que se ha producido entre un coche y una moto en la EX-205 cerca de Cadalso este sábado. El varón era trasladado al Hospital de Coria policontusiones y una herida en el hombro.

También, un hombre de 58 años quedaba herido de carácter 'menos grave' como consecuencia del vuelco de un vehículo en la EX-374 cerca de Santiago de Alcántara este sábado. Derivado al Hospital Universitario de Cáceres con policontusiones y un traumatismo en el brazo.

Otro hombre de 63 años quedaba herido 'menos grave' este pasado sábado en un accidente de una moto a las afueras de Badajoz, a la altura de la Urbanización Las Rozas, fue trasladado al Hospital Universitario de la capital pacense con politramautismo.

Por último, un joven de 23 años herido “menos grave”, ayer domingo, tras salirse de la vía y volcar con el coche que conducía en Navalmoral de la Mata. Presentó policontusiones y fue trasladado al Hospital de Campo Arañuelo.