Extremestiza promueve un ciclo de conciertos de jazz en Cáceres y Trujillo para los próximos 10 y 11 de julio

Cáceres y Trujillo abrirán los próximos días 10 y 11 de julio un ciclo de conciertos de jazz que promueve la Estrategia Extremestiza, impulsada por la Junta de Extremadura para revitalizar los lazos culturales, económicos y sociales con países de Hispanoamérica.

Los dos primeros conciertos, que cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de ambas ciudades, tendrán lugar el día 10 en la Plaza de San Jorge, en el caso de Cáceres, y el día 11 en la Plaza de Los Moritos, en Trujillo. La hora de comienzo en ambos casos será las 21,30 horas.

El cartel para este primer evento lo conforman el quinteto extremeño-alentejano 'Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz' y el pianista peruano José Luis Madueño.

El quinteto está compuesto por la voz, la guitarra y el cajón de Mili Vizcaíno Jaén; la voz, la guitarra y la mandolina-cavaquinho de Johan de Pue; el bajo y el contrabajo de Nono Blázquez; la flauta travesera de Diego Antúnez; y las percusiones de Cristóbal Sánchez.

Tanto el solista como el quinteto interpretarán temas de sus respectivos repertorios pero, además, reinterpretarán temas muy significativos del folclore andino y extremeño, creando "un espacio mestizo donde las raíces de ambos países no solo se entrelazan, sino que se revitalizan para dar vida a un lenguaje sonoro completamente nuevo", según ha resaltado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El fin de esta acción de Extremestiza es dar a conocer el mestizaje cultural a través de la música y la danza, así como sus diversas influencias, ha apostillado el gobierno autonómico.