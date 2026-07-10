Los extremeños podrán disponer de la tarjeta sanitaria virtual en su móvil desde este viernes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que los ciudadanos en la región podrán disponer de su tarjeta sanitaria virtual en su teléfono móvil desde este viernes, día 10 de julio.

Así, un código QR que se generará desde la aplicación Centro de Salud Online, previa identificación con Clave, Certificado Digital o DNI electrónico, permitirá mostrar la tarjeta sanitaria en el móvil cuando se acuda a un servicio sanitario y a las farmacias para acceder a la receta electrónica.

Esta medida, según ha destacado Guardiola, supone "un paso más" en la modernización de la sanidad pública extremeña, y significa "mucho más que una nueva funcionalidad tecnológica", toda vez que "es una herramienta que acerca a la administración sanitaria a los ciudadanos, que agiliza los procesos de admisión, que reduce tiempos de gestión y que mejora la atención al paciente".

De este modo, y aunque también seguirá estando operativa, ya no será imprescindible disponer de la tarjeta física para recibir atención primaria u hospitalaria o acceder a la receta electrónica en una farmacia.

"Con la tarjeta sanitaria virtual, nuestro móvil será lo único que necesite mostrar el usuario para que los profesionales accedan a toda la información, conectando en tiempo real con el sistema JARA".

Igualmente, en las farmacias de Extremadura el mismo código QR permitirá acceder a la receta electrónica.

"En resumen, más comodidad sin renunciar a las garantías de seguridad y protección de datos de la tarjeta tradicional, que también seguirá operativa", ha señalado la presidenta de la Junta.