Extremadura tiene 32.908 empresas con asalariados, un 0,7 % menos en tasa interanual

Las empresas con asalariados inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social fueron 32.908 en junio en Extremadura, un 0,7 % menos interanual, con un total de 277.019 trabajadores (una media de 8,4 por empresa, siendo el sector de la Industria el que más concentra: 12,9).

La mayoría de las empresas en Extremadura tienen uno o dos trabajadores (55 %), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

El 21,3 % de los trabajadores se encuentran en empresas con tamaño de entre 50 a 249 trabajadores, seguida de las de 500 o más trabajadores (19,8 %).

El número de empresas bajo en todos los sectores: un 2,2 % en Agricultura, un 0,9 % en Industria, un 0,5 % en Construcción y un 0,2 % en Servicios.

Por otro lado, Extremadura cerró el mes de junio con un total de 424.680 afiliaciones en alta a la Seguridad Social, un 1,6 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de afiliados en la región a la Seguridad Social, los residentes en Extremadura se cifraron en 401.151, un 1,2 % más.

De los afiliados residentes el 53,5 % eran hombres y el 46,5 % mujeres.

El grupo quinquenal de edad más numeroso fue el de 46 a 50 años, representando el 13,93 % hombres y el 14,88 % mujeres.

En el caso de los afiliados por el Sistema Especial Agrario, por provincias, en la Badajoz representaron el 12,5 % del total, con las poblaciones de Malcocinado (70,5 %), Rena (56,9 %) y Palomas (53,6 %) con el mayor porcentaje de afiliación en este sentido.

En Cáceres, donde el 9,8 % de los afiliados lo hizo en este sistema, Marchagaz, Villanueva de la Sierra y Santa Cruz de Paniagua fueron los municipios con mayor afiliación agraria, con el 53,6; 43,6 y 43,4 %, respectivamente.