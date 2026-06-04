Extremadura es la tercera región con mayor gasto sanitario por habitante

Un informe del Foro Económico de Galicia sobre el gasto sanitario en España sitúa a Extremadura como la tercera comunidad autónoma con mayor presupuesto por habitante, solo por detrás de País Vasco y Asturias.

El estudio evidencia además las diferencias entre comunidades autónomas, mientras el País Vasco destina 2.332 euros por habitante, Andalucía invierte 1.658 euros, una brecha de 674 euros que equivale a un 40,7 por ciento más de gasto per cápita en la comunidad vasca.

Según los autores del documento, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, esta desigualdad responde a las diferencias en las necesidades de gasto por habitante -como el envejecimiento, la escala poblacional o la dispersión-, a los recursos del sistema de financiación autonómica y a las preferencias políticas e institucionales.

Así, el gasto de comunidades autónomas queda encabezado por el País Vasco (2.332 euros), seguido de Asturias (2.322 euros), Extremadura (2.246 euros), Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros), Cataluña (2.061 euros), Canarias (2.036 euros), Castilla-La Mancha (1.957 euros), Baleares (1.956 euros), La Rioja (1.878 euros), Comunidad Valenciana (1.867 euros), Madrid (1.779 euros) y Andalucía (1.658 euros), que cierra la lista.