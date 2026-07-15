Extremadura supera las 1.550 transacciones de fincas rústicas en mayo

La compraventa de fincas rústicas en España se situó en 15.108 operaciones en mayo -1.551 de ellas en Extremadura-, lo que supone un aumento del 1,2 % respecto al mismo mes de 2025 y un incremento del 5,7 % respecto a abril, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del INE refleja que en mayo el número total de fincas rústicas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad fue de 39.747.

De esas operaciones, la mayor parte correspondió a compraventa, 15.023 a herencia, 1.208 a donaciones y 205 a permutas, junto con 8.203 que no pertenecen a ninguna de esas categorías.

Castilla y León (2.497), Andalucía (2.378) y Comunidad Valenciana (2.246) han sido las tres regiones con más operaciones de compraventa de fincas rústicas en el quinto mes del año.