Extremadura se situó en septiembre como la tercera región con el plazo de pago a proveedores más bajo, de 19,13 días, por debajo de la media de las comunidades, que se sitúo en 26,24 días.

En concreto, Extremadura presenta en septiembre un ratio de operaciones pagadas de 15,66 días, y un ratio de operaciones pendientes de pago de 25 días, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a estos datos, Galicia (16,91), Madrid (18,30) y Extremadura (19,13) fueron las tres regiones que menos tardaron en pagar a sus proveedores en septiembre, mientras que Cantabria (50,46 días), Baleares (47,89 días), Murcia (45,91 días), Castilla y León (33,47 días) y Asturias (33,12 días) flas cinco comunidades autónomas que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores.

En cuanto al conjunto de las comunidades autónomas el periodo medio de pago ha descendido en 0,81 días, hasta situarse en los 26,24 días.