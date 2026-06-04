Extremadura registró 730 víctimas de violencia doméstica en 2025. De ellas 488 fueron mujeres y 242 hombres

Extremadura registró el año pasado 730 víctimas de violencia doméstica -488 mujeres y 242 hombres-, lo que supuso un aumento del 2 % respecto al año anterior, frente a la caída de la media española (-1,2 %).

El 92,7 % tenían nacionalidad española y el 92,2 % eran mayores de edad, ha informado este miércoles el Instituto de Estadística de Extremadura.

En Extremadura hubo 721 denuncias por violencia doméstica, un 1,7 % más que el año anterior, mientras a nivel nacional descendieron un 0,5 %, para situar la tasa en 6,8 denuncias por cada 10.000 habitantes.

El 90,2 % de las personas denunciadas son españolas y el mayor número de denuncias recayeron sobre hombres españoles (723 personas denunciadas).

Se adoptaron 64 órdenes de protección en el año 2025 en Extremadura, del total de 76 que fueron incoadas.

La mayoría fueron presentadas por la propia víctima (81,3 %).

Por otro lado, se enjuiciaron a 89 personas por delitos relacionados con la violencia doméstica, un 31,5 % menos que en 2024 (8,7 % a nivel nacional).

El 82 % de las personas enjuiciadas en 2025 fueron condenadas por la comisión de delitos y en el 18 % absueltas.

El total de medidas judiciales el año pasado fue de 225 y en el 68 % de los casos fue reconocida la orden de protección.

De naturaleza civil hubo once medidas, nueve de ellas con orden de protección y 214 de naturaleza penal, 144 con orden de protección.