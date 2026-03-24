Extremadura registra en enero la mayor subida de las exportaciones (38 %)

Extremadura registró en enero el mayor crecimiento porcentual de las exportaciones en España, con el 38 %, hasta los 335,2 millones de euros, mientras que las importaciones, por valor de 169,9 millones, cayeron un 7,7 %.

Francia fue el principal mercado para los productos extremeños, con 91,5 millones y un crecimiento del 120,2 %, mientras que las importaciones llegaron principalmente de Polonia y supusieron 29,4 millones, lo supone un aumento del 217,9 %.

Extremadura exporta especialmente semimanufacturas no químicas (149,9 millones) y productos de alimentación (106,8 millones) e importa bienes de equipo (74,6 millones).

El déficit comercial de España se redujo un 35,2 % en enero, hasta 4.010 millones de euros, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas, que cayeron un 33,2 %.