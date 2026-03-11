Extremadura registra 29 agresiones a médicos en 2025, nueve menos que el año anterior

Extremadura registró 29 agresiones a médicos en 2025 -nueve menos que el año anterior-, el 65,5 % a mujeres y el 34,5 a hombres, y la mayor parte se produjeron en el ámbito de la Atención Primaria (72 %), según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha presentado este martes los casos recogidos por los colegios de médicos.

El 65,9 % se produjeron con parte del pacientes con citas programadas y el 25 % por acompañantes, y principalmente por hombres, el 81,8 % entre los agresores de 40 a 60 años, y el 75 % en los menores de 40.

En el 45 % de los 29 casos registrados hubo vejaciones, en el 31 % amenazas y en el 24 % lesiones -89 % psicológicas y 11 % físicas-.

La principal causa de la agresión fue la discrepancia con la atención médica (92,3 %), mientras que el resto (7,7 %) fue por informes no acordes a la exigencia del paciente.

De las 29 denuncias, 17 se pusieron ante la Guardia Civil y el resto ante la Policía Nacional, y del total de casos, 16 corresponden a la provincia de Badajoz y 13 a la cacereña, según el informe.

El cien por cien se produjeron en horario laboral.

Extremadura cuenta con 6.773 médicos colegiados.