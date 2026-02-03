Extremadura es la región que más ajusta el precio medio de la vivienda usada en enero

La vivienda de segunda mano en Extremadura en enero ha registrado un precio medio de 841 euros por metro cuadrado, lo que supone una caída interanual de un 11,92 por ciento, el recorte más intenso del país.
Esta cifra supone, asimismo, un descenso del 0,11 por ciento en la región frente al mes de diciembre de 2025, según datos del informe mensual de precios de venta de pisos.com.
De este modo, Extremadura ha sido la autonomía más barata del país, y a continuación se ha situado Castilla-La Mancha (953 euros/metro cuadrado).
A su vez, por provincias el descenso mensual en la de Cáceres (-0,14 por ciento) ha sido algo más pronunciado que el de Badajoz (-0,08 por ciento). Frente al pasado año, Cáceres (23,93 por ciento) ha recogido el repunte nacional más llamativo, mientras que Badajoz (9,92 por ciento) ha contenido su incremento.
En cuestión de precios, Badajoz (934 euros/metro cuadrado) ha sido la cuarta provincia más barata de España, mientras que Cáceres (952 euros/metro cuadrado) ha sido la séptima.
Asimismo, frente a diciembre de 2025, ambas capitales extremeñas han bajado. Cáceres (-0,14 por ciento) se ha ajustado algo más que Badajoz (-0,08 por ciento).
Frente a enero de 2025, Cáceres (-12,35 por ciento) ha registrado el octavo descenso nacional más intenso, al tiempo que Badajoz (-9,50 por ciento) ha sido la décima capital española que más se ha ajustado.
Con 834 euros por metro cuadrado en enero de 2026, Cáceres ha sido la quinta capital de provincia más barata. Badajoz (845 euros/metro cuadrado) ha sido la sexta.