Extremadura es la región con menor peso de los extranjeros en la compra de vivienda en el tercer trimestre de este año, con un 3,08 por ciento, según un análisis de pisos.com elaborado a partir de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Así, el peso de los compradores extranjeros en el mercado residencial español ha aumentado un 49% en los últimos cinco años, hasta representar el 16,05% de las compraventas de vivienda en el tercer trimestre de 2026, frente al 10,77% del mismo periodo de 2021.

Este incremento, equivalente a 5,28 puntos porcentuales, sitúa la participación de los compradores de otras nacionalidades en un máximo histórico, con algo más de 26.300 operaciones entre julio y septiembre, de acuerdo con el portal inmobiliario.