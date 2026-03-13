Extremadura reducirá a 22 el número de alumnos por aula en primero de Primaria a partir del próximo curso

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura reducirá la ratio en primero de Educación Primaria a partir del curso académico 2026/2027, de manera que el número de alumnos por aula pasará de los 25 actuales a 22 el próximo año académico.

Esta reducción en primero de Primaria, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), se irá extendiendo de manera progresiva en cursos siguientes.

La consejería recuerda que durante el presente curso, 2025/26, ya se ha procedido a la reducción de ratios para el segundo ciclo de Educación Infantil al completo.

En cuanto al resto de etapas educativas, Educación mantendrá las ratios del curso actual: 25 alumnos desde segundo hasta sexto de Educación Primaria, 30 en Educación Secundaria Obligatoria y 30 en Bachillerato, etapa esta última en la que ya se bajó también la ratio de los 35 alumnos anteriores a los 30 actuales.

La consejería señala, en un comunicado, que con esta medida se da continuidad a la política educativa del Gobierno autonómico orientada a la reducción progresiva del alumnado por aula en todos los niveles educativos, una línea "prioritaria" para "reforzar la atención individualizada y mejorar la calidad del sistema educativo extremeño".