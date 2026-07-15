Extremadura recibirá 868.489 euros para la acogida de infancia migrante no acompañada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 35 millones de euros entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 868.489 euros en el caso de Extremadura, para la acogida de la infancia migrante no acompañada.

La mayor cuantía corresponde a Ceuta, con 5.500.000, seguida de Andalucía, 4.038.476; Canarias y Melilla, 4.000.000 cada una; Cataluña, 3.650.068; Comunidad de Madrid, 3.630.768, Comunidad Valenciana, 2.588.581; Baleares, 2.000.000; Murcia, 1.355.808; Castilla y León y Galicia, 740.629 cada una; Castilla-La Mancha, 591.055; Aragón, 574.168; Asturias, 255.722; Cantabria, 236.422, y La Rioja, 229.185.

La propuesta aprobada por el Gobierno se verá sometida a decisión en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tendrá lugar este jueves.

Según recoge el documento, debido a su situación geográfica, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria" por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.