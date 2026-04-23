Extremadura se promociona como destino de turismo de negocios e incentivos en 'Global Mice Forums Special Venues'

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, participa este miércoles en Madrid en la quinta edición del encuentro profesional 'Global Mice Forums Special Venues', que reúne a destinos y compradores especializados en la organización de eventos corporativos, congresos y viajes de incentivos.

A lo largo de la jornada, Turismo tiene previsto mantener una intensa agenda de trabajo, con 16 reuniones programadas con empresas del sector MICE, entre ellas agencias de eventos y viajes corporativos, asociaciones profesionales y responsables de marketing y comunicación. En esta ocasión, acompaña a la Junta la empresa extremeña 'Costas y Paisajes'.

Con esta acción, la Dirección General de Turismo busca generar nuevas oportunidades de negocio y dar a conocer los recursos y espacios singulares que ofrece la región para la celebración de eventos, así como su "amplia oferta complementaria" vinculada a la naturaleza, la cultura y la gastronomía, indica la Junta en una nota de prensa.

La participación en 'Global Mice Forums Special Venues' forma parte de las acciones previstas para este año para impulsar la promoción de Extremadura como destino MICE.

Esta programación se inició con la presencia en MIS Nacional el pasado mes de febrero y contempla, entre otras actuaciones, la asistencia a la feria IBTM World de Barcelona, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre, una de las citas más relevantes del sector en Europa.