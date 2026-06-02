Extremadura pide avanzar ya en la preparación del nuevo marco europeo de fondos 2028-2034

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, ha participado en el Foro de Economía y Política Regional celebrado en Pamplona, un encuentro que ha reunido a representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio de Hacienda para analizar la gestión de los fondos europeos del periodo 2021-2027 y comenzar a definir los retos y prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2028-2034.

El encuentro se enmarca en un momento decisivo para el futuro de la política de cohesión europea, actualmente en fase de negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 por los Estados Miembros de la Unión Europea.

El foro ha permitido compartir experiencias sobre la ejecución de los fondos europeos, experiencias que deberían contribuir a una planificación del mismo más coordinada, eficaz y adaptada a las necesidades reales de los distintos territorios.

En el evento ha participado la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero, que ha presentado las principales líneas de trabajo que se están definiendo para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Asimismo, ha contextualizado el proceso de negociación de la futura Política de Cohesión europea, en un escenario internacional marcado por importantes retos geopolíticos.

En este contexto, Rosa Ramos ha defendido la importancia de que las comunidades autónomas comiencen a trabajar de manera coordinada en la estructura del futuro Plan Nacional vinculado al nuevo marco financiero europeo, con el objetivo de que las necesidades reales de los territorios estén presentes desde el inicio del proceso de planificación.

"Es fundamental anticiparnos y participar desde el principio en la definición de las futuras políticas europeas para que Extremadura pueda seguir aprovechando al máximo unos fondos que son esenciales para impulsar inversiones, empleo, innovación y oportunidades", ha señalado.

Durante las jornadas también se han abordado cuestiones relacionadas con la supervisión y control de los fondos europeos, la evolución de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), las iniciativas de desarrollo urbano y la cooperación entre regiones.

Asimismo, se han analizado nuevas herramientas y medidas orientadas a simplificar procedimientos y facilitar la gestión de estas ayudas.

Rosa Ramos ha destacado además la importancia de este tipo de encuentros "para reforzar la cooperación entre administraciones, compartir experiencias y seguir avanzando en una gestión de los fondos europeos más coordinada, cercana y útil para la ciudadanía".