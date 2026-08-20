Extremadura perderá más de 74.000 personas en edad laboral, pero sumará 55.000 mayores de 64 años entre 2030 y 2040

Extremadura perderá 74.328 personas en edad laboral entre 2030 y 2040, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 55.111 personas, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas en el análisis 'Inclusión y Empleo ante el reto demográfico' de la Fundación Adecco.

Así, la población entre 16 y 64 años en Extremadura disminuirá de forma sostenida durante el periodo analizado, y pasará de 645.506 personas en 2030 a 571.178 en 2040, 74.328 menos (-12 por ciento).

En paralelo, la población mayor de 64 años aumentará desde aproximadamente 274.372 personas en 2030 hasta 329.483 en 2040, un crecimiento del 20 por ciento.

La reducción del 12% de la población en edad laboral entre 2030 y 2040 estrechará la base demográfica sobre la que se sostienen el empleo, la actividad económica y el sistema de protección social.

Incluso al margen de la prolongación de la vida laboral o de posibles cambios en la edad efectiva de jubilación, esta caída coincidirá con un fuerte aumento de la población mayor de 64 años, intensificando las dificultades para encontrar profesionales y cubrir vacantes, al tiempo que elevará la presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

TALENTO SÉNIOR

A su vez, el talento sénior mantendrá un peso estructural. Así, en Extremadura, el peso del tramo de 50-64 años aumentará desde el 37,2 por ciento de la población en edad laboral en 2026 hasta el 38,5 por ciento en 2035. En 2040 se mantendrá prácticamente estable, en el 38,4 por ciento.

Pese a ello, el talento sénior mantendrá un peso estructural y seguirá representando más de un tercio de la población potencialmente activa.

Así, incluso en 2040, más de una de cada tres personas potencialmente activas tendrá entre 50 y 64 años, ya que las generaciones que ocuparán entonces esta franja seguirán siendo más numerosas que las cohortes jóvenes que se incorporen al mercado laboral, condicionadas por la baja natalidad de las últimas décadas.

Actualmente, la población de 50 a 64 años es un 51,8 por ciento más numerosa que la de 20 a 34 años en Extremadura. Aunque la diferencia se reducirá hasta el 44,2 por ciento en 2040, el tramo sénior mantendrá su superioridad numérica durante todo el horizonte analizado.

Esta tendencia confirma que prescindir de la experiencia sénior supondría un contrasentido demográfico y económico.

En un contexto de menor disponibilidad de talento, retener a los profesionales de mayor edad - numéricamente más numerosos que la fuerza laboral joven- y facilitar su reincorporación será fundamental para cubrir necesidades de contratación, evitar la pérdida de conocimiento y sostener la actividad de las empresas.