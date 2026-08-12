Extremadura participa con cuatro compañías profesionales en la 29ª Feria de Teatro de Castilla y León

El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha presentado este martes en Mérida la 29ª Feria de Teatro de Castilla y León, edición en la que participarán cuatro compañías profesionales extremeñas, dos de Cáceres y dos de Badajoz.

La producción escénica extremeña estará representada en esta feria, que se celebrará en Ciudad Rodrigo del 26 al 29 de agosto con 46 espectáculos y 15 estrenos.

La Buffa Teatro debuta con 'Ni fú, ni fá', un espectáculo de clown para público joven y adulto, mientras que +Media Sete Martín Producciones presenta 'Olivanders, la tienda de varitas', una propuesta instalada en carpa dentro de Divierteatro con pases continuos para público infantil.

Verbo Producciones, que cumple 20 años sobre los escenarios, regresa con 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', una nueva versión de la comedia de Calderón de la Barca estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Por su parte, La Escalera de Tijera presenta el estreno absoluto de 'Los Guardianes de la Memoria', un espectáculo participativo e itinerante que combina teatro, clown y circo.

Todos los días las compañías extremeñas tendrán representaciones gracias a la instalación de 'Olivanders', con funciones nocturnas programadas para Verbo Producciones el 26 de agosto, La Escalera de Tijera el 27 y La Buffa Teatro el 28.

Desde la primera edición, Extremadura ha mostrado 92 espectáculos de más de sesenta compañías, lo que refleja una colaboración de casi tres décadas en favor del desarrollo y proyección del sector escénico del occidente peninsular, ha informado la Junta en nota de prensa.